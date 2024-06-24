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全民權證／亞翔 選價內外5%
亞翔（6139）下半年樂觀看待台灣、中國大陸蘇州、新加坡等市場，預計今年營收、獲利較去年會有相當程度的成長。
亞翔今年首季合併營收191.66億元，季減20.43%，年增132.72%，為歷史單季次高紀錄。首季毛利率9.68%，季增2.15個百分點，年增0.77個百分點；稅後純益9.31億元，雖然季減16.8%，仍為同期最佳，較去年同期大增191.8%，每股純益4.1元。
展望下半年，亞翔表示，台灣榮工、大陸蘇州、新加坡三塊市場相對非常樂觀。台灣亞翔跟越南，也呈樂觀狀態，公司這兩年跟著客戶到新加坡建廠，帶動營收、獲利有相當大的成長。
看好相關題材的投資人，可挑選價內外程度在5%以內、且距到期日150天以上之權證進行操作。（凱基證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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