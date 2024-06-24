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全民權證／中磊 押逾三個月
中磊（5388）第2季出貨回到較正常的水位，第3季受惠美國寬頻基建預算陸續撥付，北美電信商客戶啟動網路基礎建設，並帶動終端網通設備需求向上，Cable Modem與PON皆有向上動能。
展望2024年，除了基礎建設持續進行之外，企業級網通設備方面，由於需求因較晚進行庫存調整，以及北美企業裁員潮至今未停，企業級網通設備庫存調整將進行至2024年底，預期企業網通設備營收衰退；但印度推動寬頻網路建設，採取光纖與5G並進的模式進行，由於14億人口基數龐大，家戶網通需求快速成長，印度需求將成為CPE出貨成長最大動能。
投資人若看好中磊後市，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證參與行情。
（群益金鼎證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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