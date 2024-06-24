全民權證／玉晶光 兩檔聚焦

玉晶光（3406）進入拉貨旺季，加上切入潛望式鏡頭，以及蘋果推出「Apple Intelligence」，添增後續想像空間，外資及投信買盤持續回補。

法人分析，蘋果人工智慧（AI）作業系統整合OpenAI技術，可用來判斷任務類型及複雜程度，以決定在裝置端或是雲端進行AI運算。

法人看好，iPhone導入生成式AI將有助於催化換機潮，靜待搭載潛望式鏡頭機種下放至iPhone 16 Pro，可望帶動今年iPhone出貨量重返年增，玉晶光營運看佳。此外，Mete VR產品拉貨動能延續，且蘋果Vision Pro擴大銷售趨域，有利玉晶光今年AR/VR營收占比持續提升。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的認購權證，參與短多行情。

（元大證券提供）

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