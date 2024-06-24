華新科、智邦 四檔有戲

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後勢將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考華新科（2492）、智邦（2345）等股表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

華新科積極透過OEM客戶切入高階AI伺服器電源應用，全力搶食AI龐大商機，當下歐美、東南亞也開始有客戶提前備貨，樂觀看待下半年營運，預期將迎來手機換機潮。此外，傳統消費旺季效應可望優於往年，明年市況會比今年更好。

華新科表示下半年進入智慧手機傳統旺季，伴隨AI伺服器等需求持續看增，樂觀預期營運將呈現「季季增」，即第2季營運可比第1季好，第3季營運再優於第2季，第4季雖是傳統淡季，仍可維持高檔水準，淡季不淡。

智邦也積極強攻AI市場，公司指出，智邦從通訊端的交換器，跨向運算端的AI伺服器。

智邦現為全球最大白牌交換器廠商，持續推出新一代800G交換器產品，已開始出貨。受惠於AI熱潮席捲全球，驅動大型雲端資料中心客戶對智邦800G及智慧網路卡訂單需求大增，推升智邦營收再攀高峰。