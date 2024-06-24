技嘉、川湖 瞄準長天期

台股昨（24）日受到電子權值股拉回影響，失守5日線關卡，技嘉（2376）、川湖（2059）等兩檔人工智慧（AI）概念股雙雙收平盤，相對具有抗跌力道，發行券商建議，投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

技嘉、川湖相關權證

法人指出，雖然第2季進入板卡出貨淡季，且通用型伺服器仍未見回溫，但隨AI伺服器持續出貨，推估相關營收季增約三成，技嘉單季整體營收季增約10%，帶動本業獲利擴張。

技嘉具有輝達、超微、英特爾等各代AI GPU伺服器產品設計開發能力，且已具備直接水冷散熱、浸沒式散熱解決方案，其中，直接水冷散熱機櫃整合月產能已達2,200櫃，以因應後續客戶AI伺服器水冷需求。

技嘉今年AI伺服器主要出貨搭載H100及H200 GPU為主，下一代B100、GB200已準備樣品測試，法人評估，GB200具高單價Buy and Sell模式，後續觀察是否進一步取得GB200訂單為股價上修機會。

川湖方面，法人表示，隨通用型伺服器庫存調整告一段落，及超微Genoa、英特爾Eagle Stream等新伺服器平台出貨陸續回溫，帶動通用型伺服器滑軌需求增加，加上AI伺服器維持強勁需求，第2季營收可望季增二成以上。

法人看好，身為滑軌領導廠，川湖可望受惠AI/ASIC伺服器趨勢，高階滑軌出貨展望正向。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。