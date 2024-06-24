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期貨商論壇／航運期 利多加持

經濟日報／ 記者王皓正整理
航運期，利多加持。 （路透）
航運期，利多加持。 （路透）

聖路易斯分行新任主席Musalem、及里奇蒙分行行長Barkin均表示，可能需要幾個季度時間來觀察美國通膨放緩的狀況，才能決定是否降息。兩位官員暗示可能聯準會從明年才開始降息，使美元走強。

目前美國重要科技股面臨技術面獲利了結賣壓，不過美股並無出現一致性殺盤，而是呈現資金蹺蹺板。若重要科技股轉向整理，金融與航運等權值較重的類股能夠接棒演出，支撐台股。

今年台灣航運股表現不俗，航運指數漲幅高達27.3%，主因受惠紅海危機、新加坡塞港等利多因素。在科技股逢高調節之際，若投資人對於未來偏向航運產業有相關避險或投機需求，可利用追蹤臺灣航運類指數的航運期貨參與行情。（永豐期貨提供、記者王皓正整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 科技股 降息

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