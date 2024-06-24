期貨商論壇／永續期 漲勢可期

蘋果在AI上給一個新定義「Apple Intelligence」，宣告將善用既有的客群，要再次透過AI激起千層浪。在投資機構意識到這個商業模式後，蘋果擺脫先前陰霾，出現一波大漲；在蘋果加入戰局後，台積電（2330）成為千金股已被普遍認定遲早要來。

台灣如果真的想要發展AI相關技術，更應該長線思考電力配置。台灣是否要堅守非核家園，或綠電真能來得及建置補足電力缺口，尚未得知，但相關電力能源股與碳權概念股都紛紛啟動漲勢。

不論是漲多的半導體或整理過後再續漲的能源概念股，投資人若想藉此機會參與行情，可透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬小型契約，交易門檻低。主要追蹤臺灣永續指數。（統一期貨提供、記者王皓正整理）

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