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微型臺指期 下月上路

經濟日報／ 記者周克威王皓正／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

臺灣期貨交易所昨（24）日召開113年股東常會，由董事長吳自心主持，證期局期貨管理組黃副組長超邦列席指導。本次股東常會通過每股配發股利3.35元（含現金股利1.95元及股票股利1.4元）之盈餘分派案，並選出第十屆董事及監察人共14位。

臺灣期貨市場112年總交易量及日均量分別為3.25億口、135.8萬口，連續四年交易量突破3億口，表現相當穩健。期交所112年稅後淨利達30.52億元，每股稅後盈餘5.59元。

吳自心表示，期交所近年研發多元化商品及接軌國際之交易結算制度有成，國內期貨市場得以穩健發展。

今年下半年業務重點如下：7月底將推出微型臺指期貨及小型ETF期貨，滿足市場交易需求；年底前規劃建置「期貨市場交易資訊中心」及「交易人風險偵測平台」，分別揭露期貨市場交易相關數據資料及多維度風險資訊。

另外，也引進Nasdaq市場監視模組，強化市場監視；赴海外招商引資，積極參與國際組織會議及活動；因應2050淨零轉型目標，持續落實永續發展作為。

臺灣期貨市場亮麗表現，吳自心感謝股東支持，未來一年將再接再厲研議新商品及新制度，持續推動臺灣期貨市場繁榮發展，期望各位股東能繼續給予支持。

隨後由期交所總經理周建隆進行112年度營業及財務報告，並順利通過承認112年度營業報告書、財務報表及每股發放現金股利1.95元、股票股利1.4元之盈餘分派等案。

於討論案結束後，隨即進行期交所第10屆董事及監察人選舉。依期交所公司章程第22條規定，設置董事15人，監察人五人，除主管機關依期貨交易法第6條規定，指派及核定非股東董事四人、監察人二人擔任第十屆董事、監察人外，其餘董事11人、監察人三人，應於本次股東常會選任，任期三年。董事代表人包括林修銘、林丙輝、陳永誠等，監察人則有許維文、許元禎、麋以雍。至於第九屆董事及監察人任期，則於7月22日屆滿。

期交所 股東 臺灣期貨交易所

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