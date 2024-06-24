期交所7月底 擬推微型台指期和小型ETF期貨

台灣期貨交易所今天下午舉行股東會，期交所董事長吳自心預估，今年台灣期貨市場交易量可優於2023年，7月底期交所規劃推出微型台指期貨和小型ETF期貨，今年底前推出交易人風險偵測平台。

吳自心致詞表示，2023年是台灣期貨市場開業25週年，去年台灣期貨市場交易量達3.24億口，連續4年超過3億口，去年日均量135.8萬口，去年期貨市場開戶數累計近200萬戶，其中自然人開戶數約195.83萬戶，法人開戶數近1.12萬戶。

觀察今年目前交易量，吳自心指出，前5月期貨市場交易量達1.58億口，日均量是161.5萬口，較去年同期顯著成長，到今天為止，今年累計交易量近1.85億口，預期今年期貨交易量會比去年更好。

展望下半年業務計畫，在新商品，吳自心透露，期交所7月底規劃推出微型台指期貨和小型ETF期貨，在交易制度，下半年規劃建置期貨市場交易資訊中心，對外揭露期貨市場交易相關數據，並以圖像化方式呈現。

在結算制度，吳自心表示，期交所規劃今年底前推出交易人風險偵測平台，協助交易人了解投資組合部位相關風險。在市場監理方面，期交所除了強化自有監視系統外，今年也會引進美國那斯達克（Nasdaq）市場監視系統。

在國際合作，吳自心指出，期交所會持續參與國際證券期貨市場相關組織和會議活動。

期交所說明，研議規劃推出微型台指期貨，提供適切避險管道，降低交易門檻，在相同資金下，交易人可配置更多樣資產或進行不同交易策略，增加資產配置效率。

在客製化交易平台，期交所指出，1月推出客製化小型台指期貨，規劃新增客製化台指選擇權，提供到期日與履約價格客製化服務，相較於台指選擇權，可掛牌的客製化履約價格間距較小，涵蓋範圍較大，可提供更多履約價格序列選擇。

在夜盤交易，期交所表示，2023年1月將台積電期貨及小型台積電期貨納入夜盤交易，是亞洲首家將國內標的個股期貨納入夜盤的期貨交易所，未來將評估適合夜盤交易的商品。