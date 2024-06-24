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7月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北24日電

台北股市今天下跌439.69點，收22813.70點。7月電子期收1221點，下跌30.40點，逆價差0.96點；7月金融期收2013點，上漲0.80點，逆價差17.54點。

7月電子期以1221點作收，下跌30.40點，成交1259口。8月電子期以1223點作收，下跌28.65點，成交1口。

電子現貨以1221.96點作收，下跌32.51點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差0.96點。

7月金融期以2013點作收，上漲0.80點，成交553口。

金融現貨以2030.54點作收，上漲7.61點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差17.54點。實際收盤價以期交所公告為準。

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7月電子期金融期齊漲

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