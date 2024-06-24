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期貨商論壇／世界期 營運向上

經濟日報／ 記者周克威整理
世界先進新竹總部。 圖／世界先進提供
世界先進新竹總部。 圖／世界先進提供

世界先進（5347）第3季受惠終端需求如TV與PC需求逐漸回溫，以及LDDI與PMIC出貨有望續增下，有利整體營運向上，建議投資人仍持以震盪盤堅格局看待世界期貨後市發展。

世界先進專注於8吋晶圓代工，為成熟特殊製程晶圓代工廠，目前擁有五座8吋晶圓廠，分別位於台灣與新加坡，12吋晶圓廠將採合資模式並於新加坡建置。

世界先進近期宣布將與NXP於新加坡合資成立VSMC，正式跨入並建置12吋晶圓新廠，在通過政府核准後，預計下半年開始建置廠房及廠務工程，規劃2027年逐步量產。

世界先進認為，消費性產品庫存以低於過往水準，車用、工用需求也有望落底回溫，今年下半年有望溫和成長，加上堅守價格策略，毛利率自第2季起，已回升至25%之上，後續隨需求回溫帶動UT上升，毛利率有望再進一步向上。

基本面上，12吋廠採合資方式，將有效降低財務影響，且隨半導體產業回溫及折舊高峰已過，後續毛利率有望逐步提升，當前市場對於12吋產能持正向反應，且將受惠終端需求。（國票期貨提供）

世界先進 晶圓廠 期貨交易

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