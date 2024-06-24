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期貨商論壇／黃金期 後市不淡

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金期，後市不淡。 路透
黃金期，後市不淡。 路透

黃金價格6月初受到美元強勢的影響下，價格跌破短期均線及季線，並回落至5月低點2,300美元附近震盪整理，然而近二周期貨價格貼著季線位置緩步走高，短線又站回各均線，後續若能守穩，盤勢將有望重新回到2,400美元之上。

最新公布的美國初領失業金人數為23.8萬人，較前一周的24.3萬人出現小幅下降，加上美國費城製造業指數公布數值遠低於市場預估，顯示出經濟跟就業市場皆有降溫；加上歐洲已出現降息動作，英國央行也暗示最快7月降息，也讓美國降息壓力倍增。另外，全球可開採黃金數量有限，且大部分地區都實施監管和許可要求，因此開採黃金更加困難和緩慢，也讓黃金價格出現反彈。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至6月20日為止，黃金持有量為833.6公噸，就最近一個月變化來看，持倉量變化不大，雖然黃金期貨價格5月下旬一度再創高點來到2,454.2美元，隨後也回落到2,300美元附近，顯示其認為價格只是漲多拉回，仍看好後續走勢。

（華南期貨提供）

期貨交易 降息

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