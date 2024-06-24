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台指期 短線中性偏多

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 (聯合報系資料庫)
台股示意圖。 (聯合報系資料庫)

台股上周五（21日）呈現開低震盪格局，權值電子三王同步回檔，拖累指數盤中一度大跌超過200點，但在資金輪動下，終場下跌點數收斂至152點、收在23,253點，累計全周大漲748點。法人表示，在線型未翻空前，盤勢以中性偏多看待。

上周五台指期下跌170點、至23,207點，逆價差為43.39點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,818口至13,936口，其中外資淨空單增加3,620口至20,148口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加7,438口至14,639口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼轉變為保守，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距約三百餘口，周選擇權籌碼轉變保守，賣權OI增量明顯少於買權OI增量，整體籌碼面保守格局。

元富期貨認為，台指期上周五現開低震盪走高格局，受美國科技股重挫所拖累，指數跳空開低逾300點，所幸在回測5日線支撐後，低接買盤大量湧入，使跌幅收斂，終場紅紅K棒作收；目前指數維持多頭排列，且下方均線持續墊高，因此在跌破短期均線之前，短線建議偏多看待。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,600點，周賣權最大OI落在22,500點；月買權最大OI落在23,900點，月賣權最大OI落在20,600點；全月份未平倉量put/call ratio值由1.33下降至1.16，VIX指數上升1.06至19.88；外資台指期買權淨金額2.18億元、賣權淨金額0.59億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，權值股維持強多格局並未改變，指數多方發展不易轉向，未來觀察權值三王等指標股有無跌破5日線，以及金融股與低位階小型類股的資金流入狀況，判斷指數是否轉向震盪。

群益期貨表示，外資賣超現貨、但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持保守，整體籌碼面保守格局；整體籌碼變成較趨保守，電子與金融股有小短壓出現，但技術面尚未有敗筆，整體為中性偏樂觀格局。

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