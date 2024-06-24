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全民權證／祥碩 兩檔活跳跳
祥碩（5269）5月營收月增12.1%，年增82.4%，外資已於21日停止連18賣轉買，技術線型KD值也由低檔交叉向上，股價站上各均線。
法人估計，祥碩第3季有望開始受惠AMD新CPU平台推出，AM5系列晶片需求顯著提升，且USB 4滲透率提高，有助USB 4 Host需求成長；Device亦有望受惠客戶新產品發表，需求於下半年快速回升；PCIeGen 5方面預計切入AMD，2025年新晶片組產品，長期成長性可期，法人預估，祥碩2024年、 2025年每股純益為57.63、79.98元。
權證發行商表示，投資人如看好祥碩後市，可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證。（兆豐證券提供）
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