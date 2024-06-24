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群創、友達 押中長天期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
群創、友達相關權證 圖／經濟日報提供
群創、友達相關權證 圖／經濟日報提供

類股輪動，權值電子股熄火，盤面上如群創（3481）、友達等面板股啟動落後補漲。發行券商建議，看好面板族群後市的投資人，可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

據了解，台積電正在使用矩形面板狀基板研發先進晶片封裝新技術，加上巴黎奧運將在7月舉行，利多消息帶動相關面板廠股價表現，群創21日開高走高，終場以漲停價作收、友達盤中一度上漲7.71%，終場也以3.8%的漲幅作收。

台積電、三星、英特爾等半導體龍頭廠均看好面板級扇出型封裝（FOPLP）後市，而群創挾既有面板技術能量優勢搶先卡位FOPLP，國際大廠蜂擁而至下單，因應客戶龐大需求，群創今年邁入FOPLP第二期擴產階段，產能將擴大數倍，動能十足。

群創長期耕耘新技術，如面板封裝等新事業目前處於初期，對於整體營運影響力較小。法人指出，IT產品因作業系統更替、生命周期循環以及AI PC推出等因素發酵，有望小幅年增，隨電子旺季到來且出貨面積受惠於品牌客戶備貨態度積極，加上電視銷量受惠於國際體育賽事舉辦而小幅成長，有望帶動相關面板產品出貨和報價仍有季節性的漲幅出現。

權證發行商指出，看好群創、友達後續表現的投資人可買進價外15%以內、距到期日90天以上相關認購權證。

台積電 群創 面板

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