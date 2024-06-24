嘉澤、材料 認購聚光

台震盪劇烈，市場認為，第3季、第4季將延續成長優於價值的投資主軸，投資人可首選中長線獲利成長性高與產業能見度高的「雙高族群」，如嘉澤（3533）、材料-KY等，利用權證參與行情。

法人指出，短線指數仍受通膨、聯準會（Fed）將召開利率決策會議等議題干擾，現階段應以「成長優於價值」為考量，聚焦中長線獲利成長性高與產業能見度高的雙高族群。

嘉澤、材料-KY相關權證 圖／經濟日報提供

中國信託證券建議，投資人若看好「雙高族群」有漲升的空間，可透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握漲升的行情。連接器與端子大廠嘉澤表示，今年營運將優於去年，今年沒有去年的庫存問題，加上新產品滲透率提升，帶動業績成長，應用在AI伺服器的線束也可望明顯增長。

嘉澤表示，以客戶端的量來看，今年較去年成長，新產品的滲透率也上升。新產品包括新的插槽（Socket）、新的DDR5、PCIeGen5、M.2、USB4等。滲透率在今年都會逐步上升。伺服器去年底的滲透率大概近20%、筆電等去年平均15-20%，今年都會達30%以上。

法人估，嘉澤今年上、下半年營收占比約45：55，下半年較上半年成長兩成，全年毛利率區間維持在去年第4季48.9%至今年第1季51.3%的區間水準。

絲束大廠材料下半年因應旺盛接單，自7月起至明年將有一連串新產能將開出，材料指出，目前不僅絲束產品市場需求強勁，膠粒產品也已打入大陸手機品牌廠，包括華為、小米及vivo供應鏈。

材料5月營收10.1億元，月減10.8%、年增31.2%，寫下同期新高紀錄。今年前五月營收57.6億元，年增86.5%，同締新猷。材料在5月營收公告內說明，營收維持高檔，主要是絲束和醋片需求強勁，銷售單價相對攀高。

材料是國內化工股龍頭廠，該公司生產基地位於大陸山東濟南及滕州兩地。

看好今年下半年起新產能開出後的前景，據了解，近期將有多家法人機構組團前往大陸考察材料的生產基地，將了解該公司生產及接單最新進度。

中國信託證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證。