南亞科、晶豪科 四檔靚

隨著記憶體產業景氣進入復甦，加上美光、三星等國際大廠生產重心轉移至高頻寬記憶體（HBM），影響DRAM、NAND產能，台廠相對受惠。投顧法人看好南亞科（2408）、晶豪科等台廠後續營運表現，投資人可透過中長天期權證商品布局。

法人指出，隨著未來AI手機、AI PC、AI工業電腦、機器人等應用普及，將增加HBM的使用量，然因生產門檻高且良率低，HBM記憶體產能仍不足，加上美光、三星、SK海力士等國際大廠產能規劃都集中在高階HBM，也連帶排擠到標準型DRAM、NAND產能供給。

南亞科、晶豪科相關權證 圖／經濟日報提供

另一方面，英特爾（Intel）和超微（AMD）皆預計在今年下半年推出搭載DDR5的新平台，也帶動新一波的換機潮與AI PC發展。大型伺服器、數據中心和高階工作站等需要高速及大容量的DRAM，也將增加DRAM需求。目前DRAM、NAND各產品線報價已開始進入上升循環，反映記憶體產業減產效果顯現，正向看待記憶體後市復甦。

記憶體廠受惠，利基型IC設計廠商晶豪科也將受惠記憶體價格回升，市場需求升溫，對利基型產品後市有正向效益。法人估計，晶豪科今年營收有望較去年成長超過20％。