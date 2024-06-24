聽新聞
test
0:00 / 0:00

南亞科、晶豪科 四檔靚

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
南亞科總經理李培瑛。圖/聯合報系資料照片
南亞科總經理李培瑛。圖/聯合報系資料照片

隨著記憶體產業景氣進入復甦，加上美光、三星等國際大廠生產重心轉移至高頻寬記憶體（HBM），影響DRAM、NAND產能，台廠相對受惠。投顧法人看好南亞科（2408）、晶豪科等台廠後續營運表現，投資人可透過中長天期權證商品布局。

法人指出，隨著未來AI手機、AI PC、AI工業電腦、機器人等應用普及，將增加HBM的使用量，然因生產門檻高且良率低，HBM記憶體產能仍不足，加上美光、三星、SK海力士等國際大廠產能規劃都集中在高階HBM，也連帶排擠到標準型DRAM、NAND產能供給。

南亞科、晶豪科相關權證 圖／經濟日報提供
南亞科、晶豪科相關權證 圖／經濟日報提供

另一方面，英特爾（Intel）和超微（AMD）皆預計在今年下半年推出搭載DDR5的新平台，也帶動新一波的換機潮與AI PC發展。大型伺服器、數據中心和高階工作站等需要高速及大容量的DRAM，也將增加DRAM需求。目前DRAM、NAND各產品線報價已開始進入上升循環，反映記憶體產業減產效果顯現，正向看待記憶體後市復甦。

記憶體廠受惠，利基型IC設計廠商晶豪科也將受惠記憶體價格回升，市場需求升溫，對利基型產品後市有正向效益。法人估計，晶豪科今年營收有望較去年成長超過20％。

AI DRAM 記憶體

延伸閱讀

一再錯過的三星 切入GPU能曲線救國嗎？

十銓跳空跌停鎖死 市場研判應是「這原因」

韓媒：DDR5 DRAM會漲價 因為兩大韓廠聚焦HBM生產

全民權證／環球晶、台勝科 四檔夯

相關新聞

嘉澤、材料 認購聚光

台震盪劇烈，市場認為，第3季、第4季將延續成長優於價值的投資主軸，投資人可首選中長線獲利成長性高與產業能見度高的「雙高族...

期貨商論壇／世界期 營運向上

世界先進（5347）第3季受惠終端需求如TV與PC需求逐漸回溫，以及LDDI與PMIC出貨有望續增下，有利整體營運向上，...

期貨商論壇／黃金期 後市不淡

黃金價格6月初受到美元強勢的影響下，價格跌破短期均線及季線，並回落至5月低點2,300美元附近震盪整理，然而近二周期貨價...

全民權證／力致 挑價內外15%

力致（3483）因AI PC多採用雙風扇系統，在風扇顆數倍數增加的趨勢下，相關風扇廠能迎來新成長動能。

台指期 短線中性偏多

台股上周五（21日）呈現開低震盪格局，權值電子三王同步回檔，拖累指數盤中一度大跌超過200點，但在資金輪動下，終場下跌點...

全民權證／祥碩 兩檔活跳跳

祥碩（5269）5月營收月增12.1%，年增82.4%，外資已於21日停止連18賣轉買，技術線型KD值也由低檔交叉向上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。