譜瑞、祥碩 挑長天期

IC設計業者在2024年下半年仍將進入客戶備貨旺季，且AI PC題材初見發酵，進一步驅動相關晶片內涵價值提升。法人看好譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）後市表現，相關權證可伺機布局。

在PC相關IC急單於2024年第1季強勁攀升後，法人觀察到PC相關IC訂單成長將於2024年第2季放緩，主因PC需求復甦步調較為溫和，且客戶嚴格控管庫存。另外，法人仍預期2024年第3季PC相關IC訂單年增幅度將較為顯著，主因PC和NB新機型發布，及為第4季促銷進行備貨。

譜瑞5月營收達12.4億元，月增7%，年增18%。在2024年第2季財測中位數基礎上，4月和5月的營收達成率為66%，符合預期。6月營收在美系客戶OLED T-con訂單挹注下，預計將持續月增，整體營收將落在財測上緣。

中長期而言，法人仍看好譜瑞作為高速傳輸介面升級的主要受惠者，預估2024年和2025年每股純益（EPS）分別達33.8元、45.3元，年增35%和34%。

祥碩股東會針對幾顆眾所矚目的高速傳輸新品做進度更新，釋出的營運展望。法人看好28nm PCIe G5的PHY與控制器已在台積電完成矽驗證，預計將於2025年下半年設計定案（tape out），並於2026年量產，屆時將直接搶占Microchip與Broadcom的市場份額。法人預估，祥碩2024年和2025年的EPS分別達63.8元和84.1元，其中2025年高速傳輸本業的EPS為51.1元。

權證發行商建議，看好譜瑞-KY、 祥碩等後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數120天以上等條件的商品介入。