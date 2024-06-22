啟碁、聯亞 四檔發光

台股連日強漲，攻上23,000點關卡，盤面類股良性輪動，其中，啟碁（6285）、聯亞（3081）等兩檔網通股經過一段時間整理後，股價再度轉強，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人指出，啟碁第2季營收可望季增約二成，其中，雖然企業級網通設備需求平緩，但因低軌道衛星網路家用終端出貨成長，以及車用充電樁量產，Networking業務帶動營收走高。

啟碁、聯亞相關權證 圖／經濟日報提供

Connected Home業務方面，全球電動車價格競爭狀況並未好轉，法人預期啟碁車用相關產品營收尚未出現起色，北美5G FWA CPE出貨穩定，但歐洲5G FWA出貨將遞延至第3季，相關營收約持平於前一季。

聯亞為光通訊業上游供應商，以InP與GaAs材料生產用於光收發模組的訊號發射端雷射二極體磊晶片及接收端光偵測器磊晶片。

針對市場關切的矽光產品進度方面，法人表示，聯亞矽光產品客戶規劃於今年下半年升級至1.6T規格，5至6月將逐漸進入產品轉換期，而客戶近期增加800G產品用於非AI的一般資料中心需求。

全年展望來看，法人評估，聯亞矽光相關產品營收將較去年持續成長，中國大陸電信需求逐漸復甦，至於手機應用仍持續開發驗證中，雖然今年獲利蹲低，但明年有機會出現明顯回升。

權證發行商指出，若看好短多行情，建議買進價內外10%以內、距到期日90天以上相關認購權證，但宜靈活操作並設好停利停損。