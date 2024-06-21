全民權證／同欣電 押逾150天

經濟日報／ 記者周克威整理
同欣電相關權證 圖／經濟日報提供
同欣電相關權證 圖／經濟日報提供

同欣電（6271）車用CIS包含美系及日系兩大客戶，近期陶瓷基板打入日系CIS客戶，將有助於營運表現。

同欣電在車燈帶動陶瓷基板需求，加上陶瓷基板也打入日系手機CIS廠，營運展望正向；RF模組部分，已有100G、400G、800G的相關產品，低軌衛星的模組皆為美系客戶；車用CIS方面，預估下半年表現將優於上半年，2025年會更看好。

市場預估今年營收123.9億元，年成長7%，稅後純益15.5億元，年成長35.4%，每股純益（EPS）7.4元；明年營收進一步成長5%至130.1億元，EPS上看8.4元。

看好同欣電後市的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期150天期以上的商品介入。（永豐金證券提供）

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