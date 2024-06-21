全民權證／南電 二檔有潛利

經濟日報／ 記者崔馨方整理
南電相關權證 圖／經濟日報提供
南電相關權證 圖／經濟日報提供

南電（8046）今年第2季營收將較首季成長，產品價格已落底，法人調升其投資評等至「買進」。

法人認為南電營運第1季度是谷底，第2季有回溫跡象。下半年載板有不少新產品開始量產，配合產業旺季的拉貨，預計營收將重返成長軌道。另外，法人預估，第3季營收季增有望超過20%，其中主要客戶在網通和伺服器相關產品的需求有明顯回溫，帶動ABF需求成長。PCB和BT也面臨產業旺季，預計三大產品線增長都將不錯，至2025年南電的營收和獲利會有不錯的成長性。

投資人若看好南電後市股價表現，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超200天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）

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