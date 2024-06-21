全民權證／鴻海 選價內外15%
鴻海（2317）取得輝達（NVIDIA）GB200機櫃組裝訂單約四成，加上蘋果推出Apple Intelligence，帶來換機潮具想像空間，近日股價強勢上揚。
鴻海預期全球AI市場將以42%的複合成長率成長，預計市場規模在2032年可達1.3兆美元。法人指出，鴻海2023年伺服器營收有近三成來自AI伺服器，換算貢獻約3,000億元，預估2024年占比將達40%；其中，鴻海第1季AI伺服器營收占整體伺服器業務占比接近四成。
鴻海預計第3季末開始出GB200 NVL 36/72機櫃，因客戶升級，NVL 36偏屬過渡性產品，主要仍將以NVL 72為主。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證，參與行情。（中國信託證券提供）
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