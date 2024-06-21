快訊

臉書驚見台北電梯住宅單坪3字頭 眾人見1格局搖頭：風水太差

打雷了！午後對流雲系發展旺 大雨炸北北基等10縣市

鴻海站上200很貴？專家點1關鍵分析「這時間還可以買進」

7月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北21日電

台北股市今天下跌152.71點，收23253.39點。7月電子期收1250.95點，下跌15.70點，逆價差3.52點；7月金融期收2012.20點，上漲6.20點，逆價差10.73點。

7月電子期以1250.95點作收，下跌15.70點，成交959口。

電子現貨以1254.47點作收，下跌11.28點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差3.52點。

7月金融期以2012.20點作收，上漲6.20點，成交693口。8月金融期以1981點作收，下跌5點，成交6口。

金融現貨以2022.93點作收，上漲3.19點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差10.73點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期 電子期

延伸閱讀

7月台股期指跌167點

除息季扣權值 股票期貨操作

期交所第3季交易人期貨及選擇權課程 即日起開放報名

期貨選擇權課程 開講

相關新聞

期貨選擇權課程 開講

為共同響應金管會深化金融教育質量，提升國民金融素養，落實普惠金融，期交所續辦「113年第3季交易人期貨及選擇權課程」，持...

期貨商論壇／大立光期 添動能

蘋果全球開發者大會（WWDC）推出Apple Intelligence，主打更聰明的Siri、更個人化的功能及安全隱私。...

期貨商論壇／原油期 正向看待

美國5月零售銷售月增0.1%低於預期，且前幾個月的數據皆有下修，消費者支出明顯放緩，強化聯準會今年降息的希望。中國5月社...

聯發科、智原 選逾90天

針對近期美中晶片抗爭議題對聯發科（2454）、智原（3035）受影響程度，瑞銀證券推測，聯發科可能2027年開始才會受影...

漢翔、樺漢 四檔有看頭

台股走勢高檔多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，投資人可參考漢翔（2634）、樺漢（6414...

全民權證／良維 兩檔活跳跳

良維（6290）取得全球雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜AWS大單，今年獲利提升。良維表示，下半年旺季表現將優於上半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。