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全民權證／良維 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者王皓正整理
良維相關權證
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良維（6290）取得全球雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜AWS大單，今年獲利提升。良維表示，下半年旺季表現將優於上半年，業績逐季增長，獲利成長幅度大於營收增幅。

良維搭上AI伺服器帶動資料中心大電流需求商機，現階段伺服器營收占比近四成，亞馬遜AWS為最大客戶。良維透露，正與Google、Meta與微軟等CSP接觸，預期Google腳步最快，明年可望出貨。亞馬遜AWS資本支出大幅成長，今年亞馬遜AWS一家客戶的營收占比將從兩成拉高到25%至30%，若加計戴爾、惠普與IBM等客戶的AI伺服器需求同步增長，良維伺服器應用占比達四成，遠優於去年的23%。

看好良維後市的投資人，可布局價內外15%以內、距到期日150天以上的權證【權證】權證（Warrant）是由券商所發行的一種衍生性金融商品，是一種可供投資人在未來用特定價格買賣股票的憑證（合約），也就是投資人花錢買下來的並非一般的金融商品如股票、債券，而是一種可以在未來行使的權利。買權證付出的成本就是權利金，看漲可買認購權證，看跌則買認售權證。。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

亞馬遜 伺服器 營收

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