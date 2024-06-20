全民權證／辛耘 押價內外10%

辛耘（3583）5月 合併營收【合併營收】合併營收係指兩個以上企業因股本投資實際結合，或者股本來自同一集團等實質結合經營模式，因此採取合併報表並計算集團合併營收，以評估同一集團的實質營收狀況。我國因為絕大多數上市櫃公司在中國大陸、海外皆設有子公司，因此每月會特別揭露合併營收。 為7.64億元，月增0.9％、年增41％，累計前五月合併營收37.65億元，年增39.9％。

法人認為，蘋果2023年對外採購約7,000台AI伺服器，推估2024年將採購約1.5萬台AI伺服器；而蘋果旗下第一顆3D封裝SoIC產品將是AI伺服器上ARM based CPU自研晶片，代號為M4 Plus或M4 Ultra，最快將於2025年下半年亮相，而此3D封裝SoIC技術有望於2026至2027年下放至高階消費性MacBook M系列處理器。整體而言，AI浪潮將持續推升2.5D/3D先進封裝需求，濕製程設備辛耘營運進一步受惠。

看好辛耘後市的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購 權證【權證】權證（Warrant）是由券商所發行的一種衍生性金融商品，是一種可供投資人在未來用特定價格買賣股票的憑證（合約），也就是投資人花錢買下來的並非一般的金融商品如股票、債券，而是一種可以在未來行使的權利。買權證付出的成本就是權利金，看漲可買認購權證，看跌則買認售權證。 ，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（凱基證券提供）

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