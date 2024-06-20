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全民權證／達發 挑逾四個月

經濟日報／ 記者崔馨方整理
達發相關權證
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達發（6526）擁有多引擎驅動營運攀升，法人看好達發未來發展，給予「買進」建議。

法人預估，達發2024年、2025年每股純益（EPS【EPS】每股盈餘（Earnings Per Share，EPS）又稱每股收益，是一項獲利能力指標，衡量上市公司的獲利能力。簡單地說，就是指每股股票可為股東賺多少錢。每股盈餘的計算方式，是將公司稅後淨利除以在外流通總股數所得出數值。）分別為18.77元和23.75元，擁有多引擎驅動營運，並給予「買進」投資評等。主要驅動因素包括：藍牙音頻與寬頻晶片市占率攀升；通過合併私募完整乙太網路產品線布局；聯發科集團優勢加持，以及光通訊的破冰之旅。其中，達發今年第1、2季的營收年受惠藍牙音頻晶片的強勁動能，市占率顯著攀升，其中尤以商務耳機增長明顯，主因美系晶片龍頭廠近年來將資源投入車載、邊緣AI等項目。

看好達發後市的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數120天以上的權證【權證】權證（Warrant）是由券商所發行的一種衍生性金融商品，是一種可供投資人在未來用特定價格買賣股票的憑證（合約），也就是投資人花錢買下來的並非一般的金融商品如股票、債券，而是一種可以在未來行使的權利。買權證付出的成本就是權利金，看漲可買認購權證，看跌則買認售權證。介入，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

晶片 達發

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