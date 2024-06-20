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最牛一輪／弘塑強漲 中信3B威風

經濟日報／ 記者 高瑜君
弘塑中信3B購01
弘塑中信3B購01

弘塑（3131）昨（20）日股價強勢攻上1,365元的漲停價。法人認為，6月可驗收認列CoWoS單晶旋轉機，看好營收將有明顯雙位數月增，在AI浪潮推升先進封裝需求下，營收逐季走高的趨勢不變，目前接單已至2025年第1季。

看好弘塑後市的投資人，可留意連結的權證【權證】權證（Warrant）是由券商所發行的一種衍生性金融商品，是一種可供投資人在未來用特定價格買賣股票的憑證（合約），也就是投資人花錢買下來的並非一般的金融商品如股票、債券，而是一種可以在未來行使的權利。買權證付出的成本就是權利金，看漲可買認購權證，看跌則買認售權證。為弘塑中信3B購01（715492），目前處價外8.9%，剩餘天數140天。

弘塑 營收

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