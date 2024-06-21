漢翔、樺漢 四檔有看頭

台股走勢高檔多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，投資人可參考漢翔（2634）、樺漢（6414）等股表現，並透過認購 權證【權證】權證（Warrant）是由券商所發行的一種衍生性金融商品，是一種可供投資人在未來用特定價格買賣股票的憑證（合約），也就是投資人花錢買下來的並非一般的金融商品如股票、債券，而是一種可以在未來行使的權利。買權證付出的成本就是權利金，看漲可買認購權證，看跌則買認售權證。 的槓桿操作，掌握漲升行情。

漢翔民機訂單穩定在手，前四月更新增訂單逾百億元，聚焦獲利產品並布局熱塑複材技術，搶攻下一代客機的研製市場。軍機方面，隨著勇鷹全機隊66架的交機數量即將過半，機隊後勤維保工作持續看重，不僅體系漸趨完善，未來也能為漢翔挹注營收。

漢翔表示，第1季首度創下單季營收破百億元的表現，每股純益（ EPS【EPS】每股盈餘（Earnings Per Share，EPS）又稱每股收益，是一項獲利能力指標，衡量上市公司的獲利能力。簡單地說，就是指每股股票可為股東賺多少錢。每股盈餘的計算方式，是將公司稅後淨利除以在外流通總股數所得出數值。 ）達0.85元，獲利情形皆較前一年度成長。截至5月，漢翔營收已來到162億元，國防業務仍為主力，占比持續超過五成；而民用業務也突破四成。

樺漢近期宣布與日本夏普簽訂戰略合作備忘錄（MOU），攜手開拓海外市場，整合雙方產品技術、品牌通路、地域性銷售服務、客戶資源等，並優先鎖定台灣、日本、東南亞等亞太市場，搶攻智慧零售、新能源、智慧建築領域的IT/O服務、 ESG【ESG】ESG是環境保護（E，Environment）、社會責任（S，Social）和公司治理（G，Governance）三個英文單字的縮寫，被做為是衡量一家企業永續性的指標。其中，環境保護面包括空氣汙染、溫室氣體排放、水及汙水管理等；社會責任包括人權、勞工關係、僱員健康安全等；公司治理面則包括商業倫理、競爭行為、激勵措施供應鏈管理等議題。 ESG最早是在2004年聯合國《Who Cares Wins》報告中提出，歐美國家行之有年，我國金管會則是在2020年推出的「公司治理3.0－永續發展藍圖」中，規定上市櫃公司原先編撰的企業社會責任（CSR）報告書，更名為永續報告書，並具體要求企業揭露ESG資訊，推動發布英文版永續報告書。 、 AIoT【AIoT】智慧物聯網（AIoT）是結合人工智慧（AI）與物聯網（IoT）兩大技術的詞彙，隨著近年智慧家庭、智慧城市、智慧工廠等概念興起，並賦予終端裝置連網功能，物聯網裝置呈現爆發性成長，根據IDC估計，到2025年將有416億個互連的物聯網裝置。 由於物連網裝置過多，收集的資料量太大，AI這時就扮演在物連網裝置端具有智慧的能力，理論上賦予AI功能的連網裝置除可進行收集資料外，還能進行分析資料、學習判斷，甚至做到決策功能。 市場龐大商機。

樺漢引用研究機構Grand View Research報告指出，2022年全球智慧零售科技市場規模達302.5億美元（逾新台幣9,000億元），預計2023年到2030年將以年複合成長率29.1%的速度增長。

權證發行商建議，若是看好漢翔、樺漢後市表現，可選價內外20%內、有效天期逾100天的權證入手。