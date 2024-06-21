聯發科、智原 選逾90天

針對近期美中晶片抗爭議題對聯發科（2454）、智原（3035）受影響程度，瑞銀證券推測，聯發科可能2027年開始才會受影響、對智原的影響也是相當有限。法人皆看好兩檔在Arm合作方面的後市發展，相關 權證【權證】權證（Warrant）是由券商所發行的一種衍生性金融商品，是一種可供投資人在未來用特定價格買賣股票的憑證（合約），也就是投資人花錢買下來的並非一般的金融商品如股票、債券，而是一種可以在未來行使的權利。買權證付出的成本就是權利金，看漲可買認購權證，看跌則買認售權證。 可伺機布局。

根據彭博社報導，美國拜登政府可能將限制中國大陸取得人工智慧AI晶片的技術，包括使用環繞式閘極場效電晶體（GAAFET）架構的晶片，但目前相關措施的範圍尚不明確。

聯發科、智原相關權證

瑞銀證券分析，預估這波美中晶片抗爭大戰中，對聯發科的影響可能將從2027年開始。瑞銀原預計，安卓旗艦機型將在2024年下半年轉向3奈米製程，並在2027年下半年旗艦機型推出時採用2奈米GAA技術，然美中科技戰加劇，將可能推遲GAA技術的採用時程。

大摩給予聯發科「優於大盤」評級、目標價1,588元，主因大摩認為，聯發科加入Arm全面設計（Arm Total Design）生態系，並獲得Arm的Neoverse CSS許可，確立Arm的伺服器CPU和NPU設計方面的進展，前景看好。

智原擁自有IP且應用自如，將積極由成熟製程跨入先進製程，法人預估先進製程將為未來營運提供重要成長動能。值得注意的是，ARM SoC將成為智原新一代SoC平台核心，此平台可以協助客戶加速數據中心伺服器及高性能運算（HPC）相關ASIC和客製化SoC的開發。

智原宣布與Arm和 Intel合作，基於Intel的18A製程開發64核SoC。此SoC將整合Arm Neoverse運算子系統（CSS），為大規模數據中心、邊緣基礎架構和先進的 5G【5G】「5G」（fifth generation）是第五代行動通訊系統，也是4G後的延伸。該技術可在28GHz超高頻段以每秒1Gbps以上的速度傳送數據。理論上，使用5G 網絡下載一部 HD 電影最多僅需1秒，如果順利更可能快到0.03秒。目前5G已經普遍在全球商轉。 網路提供卓越的性能和功耗效率。

若是投資人看好相關個股，可挑選價內外20%以內、有效天期超過90天期的權證入手。