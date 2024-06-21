期貨商論壇／大立光期 添動能

蘋果全球開發者大會（WWDC）推出Apple Intelligence，主打更聰明的Siri、更個人化的功能及安全隱私。蘋果宣布與OpenAI結盟，透過ChatGPT提供多元AI服務，搭載A17 Pro晶片的iPhone更新至最新 iOS【iOS】iOS是由蘋果公司開發的作業系統。最初是設計給iPhone使用，後來陸續套用到iPod touch、iPad以及Apple TV等產品上。目前智慧型行動裝置的作業系統，主要以iOS與Android為主。不同於Android的開放策略，iOS採用較具封閉性的行銷策略，因此，目前主要運行iOS系統的行動裝置都是蘋果公司所生產。 後即能使用AI服務。根據蘋果訊息，目前iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max才能使用最新AI服務。蘋果Apple Intelligence並非所有機型皆可使用，將有助換機潮。

今年iPhone 16系列有望迎來許多重大變革，其中鏡頭方面iPhone 16 Pro系列據傳將升級5倍光學變焦望遠鏡頭，而iPhone 16 Pro Max主鏡頭搭載SONY感光元件，配備雙層晶體管技術及潛望式長焦鏡頭，並將導入48MP超廣角鏡頭，相較iPhone 15 Pro Max僅配備12MP，也會有明顯提升，預期大立光（3008）將供應高階鏡頭模組。

三星年度折疊新機Galaxy Z Fold 6與Flip 6最快7月問世，兩款新機都將搭載AI功能。三星即將發表的折疊手機除了電池容量、充電速度全面升級外，還將搭載AI功能，同時也將開放支援第三方通訊軟體支援語音通話，讓即時翻譯功能更加強大。大立光為三星折疊機供應商之一，三星折疊新機開賣將有助大立光營收表現。蘋果及三星新機開始備貨，投資人不妨可以留意大立光期（IJF）做相關操作。（群益 期貨【期貨】期貨是一種制式化的遠期契約，內容載明買賣雙方約定在未來的某一個時點，以約定的價格和數量，買進或賣出該項特定商品。為了確保買賣雙方會履行應盡的義務，期貨交易結算所也因此產生。期貨交易所為了讓交易的買賣雙方對同一商品的競價基礎相同，因此會將每一個期貨合約加以標準化，以明確地規範買賣雙方的交易內容。 提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）