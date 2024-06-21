期貨商論壇／原油期 正向看待

美國5月零售銷售月增0.1%低於預期，且前幾個月的數據皆有下修，消費者支出明顯放緩，強化聯準會今年降息的希望。中國5月社會消費品零售總額年增3.7%，優於預期。市場預期駕駛季原油需求將提高，有助降低未來幾周石油庫存。

烏克蘭無人機襲擊導致俄羅斯南部亞速港油箱大火，對俄羅斯煉油廠持續襲擊，對全球實物供應構成威脅。以色列總理解散戰時內閣，凸顯該國政壇分歧加深中東地緣政治不確定性上升，使得8月交割輕原油 期貨【期貨】期貨是一種制式化的遠期契約，內容載明買賣雙方約定在未來的某一個時點，以約定的價格和數量，買進或賣出該項特定商品。為了確保買賣雙方會履行應盡的義務，期貨交易結算所也因此產生。期貨交易所為了讓交易的買賣雙方對同一商品的競價基礎相同，因此會將每一個期貨合約加以標準化，以明確地規範買賣雙方的交易內容。 19日上漲0.2%，以每桶80.63美元作收。

國際能源總署（ IEA【IEA】國際能源署（International Energy Agency\, IEA）成立於1974年11月，屬於經濟合作發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development \,OECD）下之獨立機構。IEA透過國際能源計畫（International Energy Program）的執行，研擬緊急期間之石油供需對策，並擔負起建立緊急因應國際石油市場變化的資訊體系，以及開發替代能源等。 ）月報表示全球原油需求成長放緩，今年原油需求增長降至每日96萬桶，較上月預測下調10萬。高利率拖累經濟表現，將影響原油需求成長速度。油田服務公司貝克休斯報告表示，至6月14日當周美國石油與天然氣探勘井數量較前周少四座至588座。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示， OPEC【OPEC】石油輸出國家組織（Organization of Petroleum Exporting Countries\, OPEC）創設於1960年，成立目的是抗議國際石油公司片面降低原油公告價格，影響生產石油國的收益，目前共有沙烏地阿拉伯、印尼，奈及利亞等13個成員國，石油總產量超過全球的40%，對全球石油生產與價格具有一定影響力。2016年底時，OPEC和俄羅斯、墨西哥等十個非OPEC產油國結盟，共組「OPEC+」，對油市影響力擴大。 月報表示今年上半年全球經濟增長穩定，OECD國家4月原油庫存增量較上個月少360萬桶，估下半年全球原油需求每日年增230萬桶。因歐盟對中國電動車額外課徵關稅，若雙方角力升級將減緩電動車普及率，下半年的原油需求維持強勁下，可樂觀看待輕原油價格表現。（國泰期貨提供）

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