期貨選擇權課程 開講

為共同響應金管會深化金融教育質量，提升國民金融素養，落實普惠金融，期交所續辦「113年第3季交易人 期貨【期貨】期貨是一種制式化的遠期契約，內容載明買賣雙方約定在未來的某一個時點，以約定的價格和數量，買進或賣出該項特定商品。為了確保買賣雙方會履行應盡的義務，期貨交易結算所也因此產生。期貨交易所為了讓交易的買賣雙方對同一商品的競價基礎相同，因此會將每一個期貨合約加以標準化，以明確地規範買賣雙方的交易內容。 及 選擇權【選擇權】選擇權是衍生性金融商品的一種，選擇權的買方透過支付權利金，取得權利但沒有義務，可在未來的特定日期或之前，以特定的價格購買或出售一定數量的特定標的物。至於選擇權的賣方，也就是把權利售出者，只要買方提出履約權利時，就必須承擔義務，不可放棄。所以，交易選擇權時，買方支付權利金而擁有要求履約的權利，但可以放棄；賣方會收到權利金，並有承擔履約的義務。 課程」，持續協助交易人建立正確期貨交易與避險觀念，並自即日起開放網路報名，課程全程免費，額滿為止，敬請交易人把握機會。

本課程採線上授課方式辦理，113年第2季已辦理九堂課，學員涵蓋全臺交易人，課程反應良好，113年第3季辦理時程規劃於7月（10、11及12日）、8月（13、14及15日）及9月（10、11及12日）周二至周四下午3時至5時，每月辦理一梯次，包含三堂課，每堂2小時之課程及兩項課程主題。

第一堂「期貨及選擇權實用入門」，以期貨及選擇權相關基礎理論為講授範疇，並加入期交所近期推出的新商品及制度介紹，如美國費城 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 期貨、個股期貨納夜盤以及客製化小型臺指期貨等，更針對防詐騙做相關案例宣導。

第二堂「期貨及選擇權策略及應用（上）」、及第三堂「期貨及選擇權策略及應用（下）」，以實務面角度切入，介紹進階期貨及選擇權觀念，除加入新商品及制度運用說明，也將著重對交易策略及實務應用分享。

期交所邀請期貨業界極具實務經驗之專業人士擔任課程講師，藉由豐富實務交易經驗，協助交易人釐清並提升期貨及選擇權專業素養。

本季課程內容將重點介紹期交所提供交易人之投資選擇及避險管道，包含期貨及選擇權基本觀念、期交所商品及制度，並請講師特別加強講授風險控管及選擇權賣方風險，以利交易人藉由本課程掌握期貨市場關鍵資訊及動態。

本活動採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所網站（http://www.taifex.com.tw）教育宣導報名及活動專區-「113年第3季交易人期貨及選擇權課程」（線上課程）報名及查詢已報名之課程。