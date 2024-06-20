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7月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北20日電

台北股市今天上漲196.56點，收23406.10點。7月電子期收1267.10點，上漲15.45點，正價差1.35點；7月金融期收2006點，上漲0.20點，逆價差13.74點。

7月電子期以1267.10點作收，上漲15.45點，成交1002口。

電子現貨以1265.75點作收，上漲11.16點；7月電子期貨與現貨相較，正價差1.35點。

7月金融期以2006點作收，上漲0.20點，成交837口。8月金融期以1985.20點作收，下跌0.40點，成交8口。

金融現貨以2019.74點作收，上漲10.17點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差13.74點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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