保瑞、美時 挑逾三個月

立法院三讀通過再生醫療雙法，加上生技月報到，保瑞（6472）、美時（1795）等擁有實質獲利題材的生技股，受投資買盤青睞，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

生技股近期好消息不斷，包括立法院於6月4日三讀通過「再生醫療」、「再生醫療製劑條例」雙法，鬆綁再生醫療限制，再生雙法的通過將使細胞治療產品有機會提前有條件上市。緊接著6月20日至22日台灣國際醫療暨健康照護展將開幕，7月則有生技月即將來臨，7月24日至28日亞洲生技大會登場，生技股具題材效應。

保瑞為國內第一大藥廠，旗下藥品銷售區域涵蓋全球逾百個國家。今年4月起保瑞開始認列USL營收，加上全球銷售及CDMO兩大事業群業務狀況穩健下，市場預估第2季營收為48.5億元，季增69.7%、年增54.5%，毛利率47%，稅後淨利8億元，季增11.9%、年增15.8%，EPS7.9元。市場看好全年營收180.9億元，EPS上看33.5元。

美時第1季毛利率54.9%，稅後淨利10.3億元，EPS為3.96元，季增159%、年減13%，展望第2季，4月營收為20.7億元，年增2.9%、月增80%、5月營收為15.5億元，年增17.5%、月減25%，市場預估全季營收達50.67億元，季增20%、年增14%，主要來自血癌藥貢獻，預估毛利率達61.25%，EPS為5.87元。

投資人若看好保瑞、美時後市，可挑價內外15%以內、有效天期90天以上權證入手。