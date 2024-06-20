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技嘉、緯穎 四檔馬力強

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
人工智慧（AI）示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
人工智慧（AI）示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

權值電子股齊力飆漲，台股加權指數昨（19）日上漲452.11點，收在23,209.54點，再度寫新高，盤面上如技嘉（2376）、緯穎（6669）等AI股持續成為資金寵兒。發行券商建議，看好AI族群的投資人可透過權證槓桿效果，擴大獲利空間。

法人預期GB200出貨時點將提前至今年第3季末，自第4季起CSP出貨擴增，估今年GB貢獻0.3~0.4萬櫃；而下游正積極擴產因應客戶需求，因此，將上修明年GB200出貨至6~6.5萬櫃，估GB系列占整體比重約60%左右水準。

技嘉、緯穎相關權證
技嘉、緯穎相關權證

由於生成式AI市場將可望迎來爆發性成長期，並將可望帶動AI伺服器與AI PC出貨量的快速成長，而NVIDIA在無論是AI伺服器或AI PC皆有完全的軟硬體解決方案可提供給客戶，並具有技術領先與市場領導地位，將可望帶動NVIDIA相關供應鏈發展。

技嘉受惠於AI GPU供應緩解、AI伺服器出貨暢旺，5月營收創同期新高，展望後市，法人認為，下半年AI伺服器拉貨有望轉強，且AI伺服器單價高，將大幅挹注營收，加上AI PC出貨，及板卡等業務同步成長，三大引擎點火，看好今年營收與獲利將大幅成長，在AI發展趨勢明確之下，雖然AI伺服器高單價會稀釋毛利率，但仍看好對獲利仍可產生正面貢獻。

緯穎方面，法人認為，緯穎在GPU伺服器進度雖晚於同業，然今年上半年受惠ASIC新專案及一般伺服器回暖，其中，第1季成長主要來自一般伺服器，第2季需求有延續，今年一般伺服器可望具額外成長動能，下半年GPU伺服器加入，預估營運將逐季成長。

權證發行商指出，看好技嘉、緯穎的投資人可買價外20%至價內10%、有效天期60天以上的權證。

AI 伺服器 緯穎

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