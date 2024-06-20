快訊

美對台軍售兩款攻擊型無人機 總額約台幣116億元

西門町50年排骨飯老店驚傳頂讓！饕客不捨：盼傳承下去

全民權證／堤維西 二檔吸睛

經濟日報／ 記者周克威整理
堤維西相關權證
堤維西相關權證

堤維西（1522）首季財報表現優異，稅後淨利6.2億元，季增151%、年增212%，獲利再創歷史新高，每股純益（EPS）2.01元，毛利率有30.2%水準。

展望全年，堤維西將能受惠北美AM市場副廠件滲透率提高的趨勢，預期年度營收將穩定提升203億元、年增5%，此外，在經營效率提升及匯率友善助攻下，毛利率保持在高檔，且年度費用率亦下調至17.1%。獲利方面，由於毛利率明顯上修，加上轉投資事業包括大茂偉瑞柯營運改善、PT ASTRA持續獲利，且首季財報優於預期，市場預估今年稅後盈餘17.7億元、年增63%，EPS 5.5元。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期120天期以上的商品介入。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

毛利率 財報

延伸閱讀

東陽喊衝 雙引擎熱轉

全民權證／緯創、鴻海 聚焦長天期

全民權證／大立光績優 鎖定價平

全民權證／奇鋐 選價內外20%

相關新聞

期貨商論壇／半導體30期 帶勁

半導體30期走勢受惠台積電屢創高影響，持續突破歷史新高，美國輝達續刷歷史新高為推動台積電股價接近千元大關主要原因，美國經...

台指期 外資減碼空單

台股在台積電、鴻海、聯發科權值三王領軍下，昨（19）日跳空開高後，一舉攻上23,000點整數關卡，除權值股漲勢凌厲，廣達...

期貨商論壇／生技期 震盪走高

近期國內新冠疫情明顯升溫，進入第六波Omicron流行期，重症、死亡病例單周翻倍增加，疾管署目前預估這一波疫情，恐怕在8...

技嘉、緯穎 四檔馬力強

權值電子股齊力飆漲，台股加權指數昨（19）日上漲452.11點，收在23,209.54點，再度寫新高，盤面上如技嘉（23...

保瑞、美時 挑逾三個月

立法院三讀通過再生醫療雙法，加上生技月報到，保瑞（6472）、美時（1795）等擁有實質獲利題材的生技股，受投資買盤青睞...

全民權證／聯發科 選逾90天

聯發科（2454）積極切入人工智慧（AI）領域，預計第4季推出天璣9400，近期與台積電、鴻海、廣達等科技權值股成為帶動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。