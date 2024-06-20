全民權證／堤維西 二檔吸睛

堤維西（1522）首季財報表現優異，稅後淨利6.2億元，季增151%、年增212%，獲利再創歷史新高，每股純益（EPS）2.01元，毛利率有30.2%水準。

展望全年，堤維西將能受惠北美AM市場副廠件滲透率提高的趨勢，預期年度營收將穩定提升203億元、年增5%，此外，在經營效率提升及匯率友善助攻下，毛利率保持在高檔，且年度費用率亦下調至17.1%。獲利方面，由於毛利率明顯上修，加上轉投資事業包括大茂偉瑞柯營運改善、PT ASTRA持續獲利，且首季財報優於預期，市場預估今年稅後盈餘17.7億元、年增63%，EPS 5.5元。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期120天期以上的商品介入。（中國信託證券提供）

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