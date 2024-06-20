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全民權證／穎崴 押價內外10%

經濟日報／ 記者高瑜君整理
穎崴相關權證
穎崴相關權證

穎崴（6515）近期成為千元俱樂部的新成員，昨（19）日終場收1,040元，上漲約1.4%。

法人認為，隨著AMD推出之AI Server、PC新晶片預估有利穎崴後續營運。AMD桌上型電腦CPU Granite Ridge（Ryzen 9000 系列）將於7月推出，是基於Zen 5架構，並採用AM5插槽、DDR5和PCIe 5.0。另外AMD已將採用NPU的處理器獨立為Ryzen AI系列，其中，最新的Ryzen AI 300系列處理器採用Zen5 CPU、XDNA 2 NPU和RDNA3.5 GPU的設計，是目前性能最強的AI PC處理器，穎崴在內的AMD供應鏈將受惠。

看好穎崴後市的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI AMD 穎崴

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