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全民權證／聯發科 選逾90天

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
聯發科相關權證
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聯發科（2454）積極切入人工智慧（AI）領域，預計第4季推出天璣9400，近期與台積電、鴻海、廣達等科技權值股成為帶動台股指數一路攻高的要角，昨（19）日股價開高走高，終場上漲80元收1,485元，再創歷史新高，並超越各外資券商在其法說會後給予的最高目標價1,400元。

聯發科先前法說會預估2024年整體消費市場需求將適度改善，能見度提高，並估計聯發科2024年全年營收以美元計，成長中十位數百分比大約14%至16%，全年毛利率目標則不變，排除第1季的一次性調整，目標為47%正負1個百分點。權證發行商表示，投資人如看好聯發科後市，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作，參與個股行情。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 聯發科

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