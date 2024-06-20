全民權證／聯發科 選逾90天

聯發科（2454）積極切入人工智慧（AI）領域，預計第4季推出天璣9400，近期與台積電、鴻海、廣達等科技權值股成為帶動台股指數一路攻高的要角，昨（19）日股價開高走高，終場上漲80元收1,485元，再創歷史新高，並超越各外資券商在其法說會後給予的最高目標價1,400元。

聯發科先前法說會預估2024年整體消費市場需求將適度改善，能見度提高，並估計聯發科2024年全年營收以美元計，成長中十位數百分比大約14%至16%，全年毛利率目標則不變，排除第1季的一次性調整，目標為47%正負1個百分點。權證發行商表示，投資人如看好聯發科後市，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作，參與個股行情。（台新證券提供）

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