台指期 外資減碼空單

台股在台積電（2330）、鴻海、聯發科權值三王領軍下，昨（19）日跳空開高後，一舉攻上23,000點整數關卡，除權值股漲勢凌厲，廣達、緯穎等AI概念股也同步表態，帶動指數大漲逾400點，續創歷史新高，終場成交量能放大至6,000億元以上，指數漲452點、收在23,209點。

台指期上漲439點至23,225點，正價差15.46點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,362口至6,122口，其中外資淨空單減少1,342口至11,596口；十大交易人中特定法人全月台指期淨空單減少7,425口至1,536口。

外資昨日現貨大買，期貨淨空單減碼；自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。

月選擇權籌碼轉變為保守，賣權OI大於買權OI差距約6,000餘口，周選擇權籌碼是偏樂觀，賣權OI增量是買權OI增量的二倍，整體籌碼面為中性偏樂觀格局。

群益期貨表示，外資昨日買超現貨且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀；技術面跟結構上目前沒有敗筆，金融指數也突破短壓，整體依舊偏樂觀。

元富期貨認為，台指期昨日開高走高，指數連續兩天以跳空方式開出，並且在電子權值股聯手拉抬下，一舉攻破23,000點整數大關，再創歷史新高，終場大漲以長紅K棒作收。目前指數維持多頭排列，且下方均線持續墊高，因此在跌破短期均線前，短線建議偏多看待。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,300點，周賣權最大OI落在22,800點；月買權最大OI落在23,300點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.76下降至1.66，VIX指數上升0.71至19.96。外資台指期買權淨金額1.82億元、賣權淨金額0.45億元，整體選擇權籌碼面偏空。