6月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲452.11點，收23209.54點。6月電子期收1255.15點，上漲32點，正價差0.56點；6月金融期收2014點，上漲20.20點，正價差4.43點。
6月電子期以1255.15點作收，上漲32點，成交473口。7月電子期以1251.70點作收，上漲34.25點，成交1330口。
電子現貨以1254.59點作收，上漲34.18點；6月電子期貨與現貨相較，正價差0.56點。
6月金融期以2014點作收，上漲20.20點，成交560口。7月金融期以2007.60點作收，上漲23點，成交764口。
金融現貨以2009.57點作收，上漲10點；6月金融期貨與現貨相較，正價差4.43點。實際收盤價以期交所公告為準。
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