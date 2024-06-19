6月電子期金融期齊漲

台股已連續五個交易日創歷史新高，表現相當強勢。股市俗諺：「漲時重勢」，盤面上領漲指標股在基本面、技術面、籌碼面等三優概念的加持下，後市仍有持續走強的機會，投資人可透過認購權證布局，放大槓桿效果。

2024-06-18 23:33