全民權證／緯創、鴻海 聚焦長天期

AI股成為台股今年營運最旺的產業，法人看好其重要供應鏈緯創（3231）、鴻海（2317）不論在基本面、技術面及籌碼面皆優，全年獲利前景可期，權證券商建議，相關權證可伺機布局，以小金博大利。

緯創5月營收為795億元，月增9.4 %、年增25.5%，合併前五月營收達3,903億元，年增15.7%，市場法人指出，營運大幅成長的主因，在於近年積極布局發展AI領域，並拿下輝達、AMD、英特爾代工訂單，帶動整體漲勢飆升。

此外，緯創旗下GPU基板、GPU模組、伺服器等AI產品表現不斷成長，帶動去年營收大幅成長超過50%，而今年預期相關業績將持續成長，下半年AI產品業績會優於上半年；新竹湖口新廠的AI伺服器基板產能也逐步開出，預估將明顯助攻旗下伺服器事業業績，帶動整體表現有望優於去年。

鴻海是全球最大eCMMS廠，且是生成式AI伺服器垂直與水平整合的全方面廠，市場看好第2季開始，營運動能將轉強，2024年與2025年的營運，將可望連年成長。

展望2024年，法人預估，全年營收6兆4,759億元，年成長5%，毛利率6.5%，營業毛利4,232.9億元，年增9.1%，歸屬母公司淨利1,555.7億元，年成長9.4%，每股純益（EPS）為11.2元；2025年方面，法人預估營收將進一步成長至7兆7,7719億元，年成長20%，毛利率6%，營業毛利4,707億元，年成長11.2%，歸屬母公司淨利1,919.3億元，年成長23.3%，EPS上看13.8元。

營運成長主因在於鴻海目標第3季末開始出貨輝達GB200的機櫃產品，有望優於市場認為第4季開始出貨的預期，此外，鴻海在GB200伺服器具有完整的垂直整合解決方案，另外，水冷散熱解決方案也送客戶認證中，如通過認證，將有利獲利的提升。

投資人若看好緯創、鴻海等三優概念股，可利用價內外5%以內、有效天期超過120天的相關權證介入。