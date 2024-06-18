全民權證／大立光績優 鎖定價平

台股近期頻創新高，盤勢高檔震盪劇烈，具備基本面、技術面、籌碼面等「三優概念股」大立光（3008）等躍居盤面亮點；權證專家表示，投資人可以認購權證介入，且買強不追弱，拉高獲利槓桿。

法人表示，現階段台股多空震盪，投資人此時應以「三優概念股」題材為首選，可以權證布局相關族群，利用權證代替現股布局，不僅可降低資金門檻，若走勢與預期相同，亦可賺取槓桿獲利。

大立光5月營收34.86億元，月增0.83%、年增32.73%，繳出年月雙增。累計1到5月營收182.57億元，年增24.76%。法人認為，隨著高階鏡頭需求開出，將拉抬大立光利潤，後市表現。

大立光主要營收動能在下半年，第4季有機會達到產能滿載。大立光指出，選用8P鏡頭的比例較去年增加，但是包含潛望式鏡頭、玻塑混合鏡頭等在內的升級版本，出貨量沒有太大。

目前大立光仍以手機鏡頭為主，多角化經營AR／VR產品、車用、模組廠、隱形眼鏡、電池等，其中星歐隱形眼鏡已經成為小金雞，貢獻營收。

權證挑選上，法人表示，須確定選擇標的多空方向，再選擇適當的價位介入，並留意掛單量充足與否、挑隱波穩定且價差合理者，進而在股市波動的時機點，賺取相對穩定收益。

權證發行商建議，若投資人看好大立光等三優概念股後市股價，可挑選與股價運動大的價平附近權證，透過靈活操作來參與個股行情，惟需善設停利停損點。