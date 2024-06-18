全民權證／台積、聯發科 認購火

今日主題 台股已連續五個交易日創歷史新高，表現相當強勢。股市俗諺：「漲時重勢」，盤面上領漲指標股在基本面、技術面、籌碼面等三優概念的加持下，後市仍有持續走強的機會，投資人可透過認購權證布局，放大槓桿效果。

台股近期表現強勢，集中市場加權指數不斷改寫歷史新高，尤其是兩檔大型權值股台積電（2330）、聯發科（2454）受惠AI浪潮雙雙勁揚，是基本面、技術面及籌碼面三優概念股，投資人可經由資金門檻低的相關認購權證，參與個股行情。

「三優概念股」相關權證

近期台積電預計在嘉義科學園區設二座先進封裝廠，在整地發現疑似文明遺跡，台積電日前表示將配合主管機關規定進行後續相關程序。但南科管理局證實，已接獲台積電先蓋第二座廠（P2）計畫，整體建廠進度維持不變。

根據法人通路訪查顯示，台積電2025年先進封裝的擴廠計畫依然如期進行，設備供應鏈未被通知延期。主因台積電有多個應變措施，例如，嘉科先進封裝一期雖然暫緩施工，但原定於2025年上半年動土的二期工程可能提前進行。此外，中科AP5廠與竹南AP6廠也還有擴充空間。

整體而言，台積電嘉科先進封裝一期即使短暫停工，但此意外插曲並未導致AI浪潮產業結構性轉壞，同時台積電靈活的先進封裝供應鏈調度將能順利度過此波瀾。

至於聯發科方面，聯發科在AI PC領域也占據重要地位。過去，ARM架構的PC CPU主要由蘋果用於高階產品，大部分的ARM PC CPU則以Chromebook為主。

法人看好，聯發科及高通推出的高階筆電用ARM PC CPU的滲透率將持續提升。

聯發科近五年的市盈率（PE）在八倍至20倍之間波動，目前的市盈率為20倍，位於歷史評價區間的上緣。針對後市生成式AI和邊緣運算的發展，有望為聯發科帶來市盈率重估的機會。

權證發行商建議，看好台積電、聯發科等三優概念股後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。