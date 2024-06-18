全民權證／力致 瞄準逾60天
力致（3483）之前在台北國際電腦展大秀水冷機櫃解決方案，同時也展示出單相、雙相浸沒式水冷系統解決方案，吸引不少海內外客戶洽詢。公司預估今年整體營運將逐季走強，明年則比今年更好。
力致除既有的電競散熱外，也正積極拓展AI伺服器領域，目前在水冷機櫃整體解決方案部分已可滿足GB200的解熱要求，估計下半年就能開始陸續出貨，明年則迎來大量出貨的商機。此外，因應市場需求正展開水冷散熱產品擴產計畫，位於新莊的新廠房估計8月起開始放量生產水冷相關散熱產品，預估業績表現會逐季走升，第4季達全年營運巔峰。
看好相關題材的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天期以上之權證進行操作。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言