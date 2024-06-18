全民權證／力致 瞄準逾60天

經濟日報／ 記者王皓正整理
力致相關權證
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力致（3483）之前在台北國際電腦展大秀水冷機櫃解決方案，同時也展示出單相、雙相浸沒式水冷系統解決方案，吸引不少海內外客戶洽詢。公司預估今年整體營運將逐季走強，明年則比今年更好。

力致除既有的電競散熱外，也正積極拓展AI伺服器領域，目前在水冷機櫃整體解決方案部分已可滿足GB200的解熱要求，估計下半年就能開始陸續出貨，明年則迎來大量出貨的商機。此外，因應市場需求正展開水冷散熱產品擴產計畫，位於新莊的新廠房估計8月起開始放量生產水冷相關散熱產品，預估業績表現會逐季走升，第4季達全年營運巔峰。

看好相關題材的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天期以上之權證進行操作。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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