全民權證／世紀鋼 二檔聚光

經濟日報／ 記者周克威整理
世紀鋼相關權證
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世紀鋼（9958）第1季受惠部分工程毛利率較高，以及業外的外幣兌換利益，帶動毛利率來到37.7%，較上季增加，稅後純益6.5億元，季增42.6%，每股純益（EPS）2.53元。

隨著台電二期與海龍風場共588.5MW裝置容量穩定交貨，市場考量台電二期將於今年第3季、海龍風場交貨，將帶動世紀鋼營運維持高檔，法人預估第2季營收31.6億元，季增0.5%，稅後純益6.7億元，季增3.2%，EPS約2.6元。世紀鋼今年營運雖略為下滑，但整體獲利表現仍亮眼，預估全年營收137.5億元，年減5.2%，稅後純益23億元，年成長119.8%，EPS有8.9元的水準。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期180天期以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

EPS 世紀鋼

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