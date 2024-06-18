全民權證／奇鋐 選價內外20%

經濟日報／ 記者崔馨方整理
奇鋐相關權證
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奇鋐（3017）下半年開始3DVC和輝達（NVIDIA）GB200水冷板（Cold Plate）出貨量將逐季成長。越南廠第2季量產，水冷模組憑藉先行者優勢，市占率維持高水準。整體營運能見度高，並預期2025年將呈現顯著成長。

法人分析，奇鋐受惠NVIDIA H／B系列GPU晶片主要採用氣冷技術，本季奇鋐的3DVC中國廠運行已達滿載。法人預估，2025年3DVC和水冷業務將強勁增長，營收與獲利雙雙提升。而隨著奇鋐在2024年越南廠產能的開出，預期H100 3DVC的出貨量也將顯著成長；今年第4季GB200也即將小量出貨，產品組合持續優化。

看好奇鈜後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超60天以上的權證參與行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

中國信託 奇鋐

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