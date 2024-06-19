期貨商論壇／永續期 操作靈活

美國CPI數據大幅優於預期，各年期美債殖利率應聲走降，9月降息1碼機率突破六成。不過，聯準會報告卻放鷹，點陣圖下調今年的降息幅度，且同步上調年底核心PCE與利率預估。

不過，根據鮑爾會後記者會發言，研判本次FOMC態度並非過度鷹派，而是相對保守。鮑爾解釋，考量低基期因素，對下半年的通膨數字預估相對保守，因此，同步上修利率水平預估。

目前美國債市與股市基本上是反應趨緩的物價與就業數據，市場風險偏好明顯提高。台指期籌碼面也有好轉跡象，過去幾個月外資台指期的賣權淨金額全數站在買方，維持1億元左右水位，自上周起，外資賣權淨金額轉向負值，顯示外資看不跌的操作傾向，選擇權屬於相對偏多的籌碼型態。

近期不論台股或美股指數發展都呈現極端的市場寬度，如美國那斯達克指數周漲幅超過15%，道瓊指漲幅僅2.3%，小型股代表的羅素2000指數甚至下跌，台股也幾乎是台積電一枝獨秀的盤面。

考量近期類股發展狀況，電子股權重相對高的臺灣永續期貨屬較能受惠標的，且永續期貨小型契約，交易門檻低，資金運用也更靈活。（永豐期貨提供）

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