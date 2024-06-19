期貨商論壇／台積期 長線偏多

經濟日報／ 記者王皓正整理
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

富邦期貨分析師曹富凱表示，目前美國AI 相關個股持續走強，加上第3季開始，NVIDIA新產品B100／B200也進入出貨，預估將持續引爆台系電子股的熱度向上。目前宜留意法人季底作帳行情及類股間的輪動，另外，本周多位聯準會官員陸續發表談話，預期也將牽動資金的敏感神經。長線來看，台積電（2330）營運動能強勁，長線偏多。

全球數位轉型正在加快進行，隨雲端運算、人工智慧被企業大量導入，對高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。台積電5月合併營收為新台幣2,296億2,000萬元，較上月減少了2.7%，較去年同期增加了30.1%。累計2024年1至5月營收為新台幣1兆582億8,600萬元，較去年同期增加了27%。台積電營收優於預期，高速運算相關需求保持穩定，長線依舊看好。

曹富凱表示，整體上，由於台股基本面已逐漸轉強，加上台灣半導體產業營運動能依然強勁，在基本面穩健下，長線依舊看好。台積電期貨夜盤交易上路進一步加強市場的熱情，引發更多的投資者參與交易。在長期基本面展望穩定下，若近期因短期利空使得台積電期壓低來回測月線關卡時，應是長線投資人伺機布局的好機會。

（富邦期貨提供）

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