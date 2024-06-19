台指期 中性樂觀看待

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

股期雙市昨（18）日開高走高，指數齊步站穩22,700點關卡之上。分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單減少254口、降至1.2萬口。展望盤勢，近期大盤持續創高，下檔均線同步拉升，且類股維持健康輪動，預期台指期後市仍可期待。

台股昨天仍是台積電一枝獨秀的盤面，終場上漲260點、收在22,757點，成交量4,653億元。期貨部分，台指期上漲309點、至22,786點；價差方面，期現貨轉為正價差28.57點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超191.9億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少168口至7,484口，其中，外資淨空單減少254口至12,938口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則減少799口至8,961口。

永豐期貨指出，台股盤面上各類股表現亮眼，創意大漲超過9%，國泰金、富邦金、中信金也相對撐盤，電子、金融、生技、汽車等類股指數漲幅都超過1%，扣除台積電的大盤指數也有80點左右的漲點，指數延續強多格局。

群益期貨表示，現階段外資買超現貨、期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀。由於技術面上沒有敗筆，結構上依舊正向，所以整體態度依舊偏向樂觀。

期貨分析師指出，整體而言，近期大盤持續創高，下檔均線同步拉升，且類股維持健康輪動，預期台指期後市仍可期待。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。

月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距約13萬7,000餘口，昨天賣權OI大增；買權OI略減，整體籌碼面中性偏樂觀格局。

台指期 期貨 選擇權

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