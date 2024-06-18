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彭金隆的施政利多加速進行 境外基金委內合作鬆綁今年底前完成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆的施政利多加速進行，境外基金委內合作鬆綁今年底前完成。圖／本報資料照片
金管會主委彭金隆的施政利多加速進行，境外基金委內合作鬆綁今年底前完成。圖／本報資料照片

金管會主委彭金隆周一列出八大金融鬆綁事項，其中的一項放寬未具證券投資信託基金性質的境外基金在國內委任家數，改以單一基金別控管，對此，證期局副局長高晶萍今日表示，證期局將修正相關規定，整個行政程序將在年底完成。

亦即，明年新制就可上路，開放之後，可使境內和境外公司的合作更彈性，該規定由公會建議開放，是境內投信顧業者的利多，39家符合境外總代理人資格的國內投信顧業者可望受惠。

目前符合一定條件的投信顧業者，可作為境外基金總代理人資格。證期局統計，截至今年4月底，有39家投信顧業者符合，可以接受國外資產管理機構的委任，所謂的「非證投信基金」，亦指該基金以投資非有價證券，例如黃金、期貨等其他商品為主，投資有價證券要在6成以下，則可委託這39家業者銷售，但只能銷給專業投資機構及高資產客戶。

高晶萍說明，以前這類基金，只能開放境外公司來委託單一的國內投信或投顧公司來銷售，在年底完成法令修改之後，將可成為3檔這類境外基金，即可委託3家國內的投信顧公司來銷售。

證期局統計，上述非證投信的境外基金共有17檔，委任給國內9家業者銷售，截至4月底，9家所代理的這類未具證投信基金，國人所持有的這類境外基金規模為170億元。以此為例，若一家境外只委託一家國內業者，17檔基金可委託17家投信顧業者，可有更多的彈性，至於境外公司要選擇一家基金委託一家公司，或是仍和以前一樣，多檔基金找一家公司代銷，就看雙方合作關係。

高晶萍說明，境外發行者選擇和多家國內代銷業者合作的誘因，包括某一些基金，適合某些屬性的投資人，因此適合與不同的投信顧業者合作，因為每家投信顧客戶接觸的客層不同，例如有些產品偏高資產客層，倘若銷售金額擴大，也可抵銷和更多業者合作而增加的成本。

境外基金 期貨 金管會

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